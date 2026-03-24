Video "Am auzit o bubuitură". Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 8 în Capitală. Părinţii erau acasă

Momente critice şi o durere de nedescris pentru o familie de arabi, stabilită în Capitală. Copilul lor de numai 5 ani a căzut de la etajul 8 al blocului în care locuiau. Salvatorii nu au putut face decât să constate decesul micuţului. Părinții, dar și frații băiatului, se aflau în locuință în momentul producerii tragediei, însă nimeni nu a observat că acesta lipsește.

de Denisa Dicu

la 24.03.2026 , 09:08
Alarma s-a dat în jurul orei 18:00, într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Vecinii au fost cei care au sunat disperaţi la 112, atunci când au văzut nenorocirea.

"Eram la maşină şi dintr-o dată am auzit o bubuitură şi... ce, ce...s-a auzit rău!" "Imediat după ce a căzut am fugit repede peste gard acolo şi am sunat la 112. Noi strigam la părinţii lui să coboare, ei nu ştiau ce se întâmplă", spun martorii.

După o oră de rescuscitări, din păcate, copilul de doar 5 ani nu a putut fi salvat de medici. Din păcate, aceştia au fost nevoiţi să declare decesul. Acesta a fost resuscitat sub privirile vecinilor care au rămas şocaţi de întrega scenă.

În timpul manevrelor de resuscitare, părinţii s-au aflat în custodia poliţiei, ca să nu asiste la clipele dramatice. Familia este de naţionalitate arabă şi sta de aproximativ 4 ani în acest bloc. Băiatul de 5 ani era cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei.

"Am auzit doar că a căzut. Era lume strânsă, poliţie, salvări. Ce ştiu e că erau acasă cu toţii, în familie", spune un vecin.

Vecinii spun că nimic nu prevestea o asemenea tragedie şi că familia nu era una cu probleme. Trupul neînsuflețit al copilului a fost dus la INML pentru necropsie. Între timp, anchetatorii încearcă să afle cum s-a petrecut totul.

Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile
Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
