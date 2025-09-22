Studenţi români din toate colţurile lumii îşi dau întâlnire la Bucureşti în această săptămână. Zeci de tineri vor simula procesul de elaborare a unor politici publice în cinci ministere din Guvernul României. Mai precis, vin cu propuneri pentru problemele care ard cel mai tare în viziunea noii generaţii. Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în calitate de partener educaţional, provoacă tinerii să îşi imagineze cum va arata România în anul 2050 şi îi premiază pe cei mai buni.

Cum va arăta România în 2050? Este provocarea Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pentru participanţii la forum. Tinerii creionează România de peste un sfert de secol şi pun pe hârtie soluţii care pot transforma viziunea în realitate. "Şi sistemul public din România poate fi schimbat, poate fi inovat, poate avea valoare adaugată, cu ce scop? Cu scopul de a oferi servicii mai bune locuitorilor României", a declarat Ştefan Radu Oprea, secretar general în Guvernul României.

Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni adună cele mai mari organizaţii studenţeşti din ţară

"România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societății, să formuleze propuneri îndrăznețe de politici publice și să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj și implicare", a declarat Luminița Odobescu, consilier prezidenţial. Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni adună cele mai mari organizaţii studenţeşti din ţară cu un singur scop: modelarea viitorului ţării. Timp de o săptămână, tinerii dezbat şi vin cu propuneri de politici publice pentru fiecare domeniu esenţial al ţării noastre.

"Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii. Scopul este ca în cele cinci zile să trecem toţi aceşti studenţi prin tot ecosistemul unei politici publice, să înţeleagă mecanismele pe care decidenţii le folosesc şi la final să dezbată propunerea pe care o creează împreună cu parlamentari din Parlamentul României. Cred că avem nevoie ca tinerii să fie ascultaţi mai mult", a declarat Patricia Nae, vicepreşedinte Uniunea Studenţilor din România. "Ştim că proiecţiile sunt sumbre, că s-ar putea să fim o ţară mai mică, cu o populatie mult mai mica, însă ne dorim să vedem viziunea lor şi să scrie un plan desfăşurat despre cum vad România anului 2050 şi cum pot fi implementate o serie de reforme importante despre o Romanie moderna unita si fericita. Cel mai bun proiect al unui tanar va fi premiat cu 100.000 de lei", a declarat Tatiana Paşcovschi, reprezentant FDVDR. Viitorul nu este scris, dar depinde sigur de viziunea, curajul şi ideile tinerilor români. Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îşi propune să stimuleze creativitatea, gândirea strategică şi implicarea civică a noii generaţii.

