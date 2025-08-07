De cele mai multe ori, cuvintele dor mai mult decât o palmă. Conform unui studiu recent, abuzul verbal în copilărie este considerat la fel de nociv pentru sănătatea mintală ca abuzul fizic.

Studiul arată că abuzul verbal în copilărie crește riscul de probleme mintale cu 64%. Mai mult decât în cazul abuzului fizic, unde riscul este de 52%.

Cercetătorii susțin ca adulții care au fost expuși la abuz verbal în copilărie au șanse în plus să se simtă izolați, pesimiști și nefericiți emoțional. Și mai alarmant este faptul ca dacă un copil trece prin ambele tipuri de abuz, riscul de suferință psihică la maturitate aproape se triplează.

Deși abuzul fizic a scăzut în ultimele decenii, cel verbal este în creștere. Totodata, datele mai arată ca în prezent, un copil din trei suferă în prezent de abuz verbal, iar unul din șase de abuz fizic.

