Prima noapte la Summer Well a început în forță - muzică, lumini și culoare! Zeci de mii de tineri au dansat și au cântat până la epuizare pe ritmurile antrenante ale muzicii. Domeniul Ştirbey a devenit neîncăpător pentru petrecăreți, care au cântat la unison hiturile trupei Snow Patrol. Iar distracţia a fost, bineînțeles, garantată!

Zeci de mii de tineri, cu chef de distracție, au revenit şi-n acest an la Summer Well pentru încă o rundă de muzică și magie. Cu bateriile încărcate și entuziasmul la maximum, festivalierii au transformat Domeniul Știrbey într-un furnicar. Iar la scena principală a fost agitaţie mare.

"Mii de oameni sunt în faţa scenei principale, iar acum toţi ochii sunt aţintiţi pe cei de la tupa Seafret. Britanicii au adus cu ei baladele lor melancolice, dar şi piesele care au cucerit milioane de ascultători online. Iar publicul cântă vers cu vers, transformând momentul într-unul de neuitat", arată Ana Grigore, reporter Observator.

"Îmi place foarte mult vibe-ul de aici. Este un vibe de vacanţă. Este un festival unde te relaxezi", spune un participant. "E al patrulea an în care vin la Summer Well. Îmi place foarte tare atmosfera", zice un altul.

Snow Patrol la Summer Well 2025

Atmosfera a atins cote maxime pe ritmurile incendiare ale trupei Snow Patrol. Publicul a vibrat la unison. "Suntem în mijlocul festivalului. Energia şi voia bună se simt din plin. Aleile Domeniului Ştirbey sunt pline de oameni, care în continuare se distrează pe ritmurile auzite de curând", arată Alexia Bucur, reporter Observator.

"Extraordinar, sincer! E prima dată când îi aud şi cred că sunt un fan înrăit deja", spune un participant. "Oricum, ştiam că Snow Patrol va fi foarte mişto, dar mie mi-a depăşit aşteptările", zice un altul. "Magnific! Chiar voiam să îi văd! Şi, am avut norocul să vină", adaugă un festivalier.

Acest tânăr este fanul celor de la Snow Patrol de 10 ani. Dragostea lui pentru trupă a mers atât de departe, încât și-a cerut iubita în căsătorie pe una dintre piesele lor. Iar acum, visul i s-a împlinit: i-a văzut live, în timp ce cântau melodia care i-a schimbat viaţa. "A fost super! Sper să mai revină dăţile viitoare. Eu o să mai vin", spune el.

Ispitele de la Insula Iubirii, prezente

La standul Antena a fost forfotă mare. Emisunea fenomen - Insula Iubirii a făcut senzaţie şi la festival. Ispitele preferate au interacţionat cu petrecăreţii, au făcut poze şi au povestit.

"Am foarte mulţi fani şi sunt foarte surprins. Am venit aici, ne-au aşteptat o grămadă de oameni. Iar, nici la asta nu m-am aşteptat", spune Narcis Bujor, ispită Insula Iubirii. "Mie îmi place treaba asta, pentru că mă încarcă energetic foarte bine, foarte mult şi practic, datorită lor sunt unde sunt", spune Naba Salem, ispită Insula Iubirii.

Iar dacă vreţi să degustaţi preparate pe care le vedeţi la televizor, chefii vă aşteaptă la degustare.

Și asta e doar începutul! Urmează încă două zile și două nopți în care Summer Well promite petreceri non-stop, muzică la maximum și amintiri de neuitat.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰