După zile întregi în care ploile au fost nelipsite, iar vântul a bătut fără încetare, soarele generos i-a ademenit acum pe turiști să vină la plajă în număr mare.

"Relaxare, am venit o zi. Am dat fuga la mare să prindem un pic de soare, să dăm start sezonului"

"De când am venit este vreme bună, cred că am adus vremea frumoasă. Am fost și anul trecut de 2 ori. Am fost în Grecia, nu mi-a plăcut și a treia zi am venit la Mamaia", spun turiştii.

Turiştii au primit o veste bună şi de la administratorii plajelor.

"Nu umblăm la prețuri anul acesta, nu umblăm deloc la prețuri, deci prețul de 25 de lei pentru un șezlong s-ar putea să rămână toată vara, nu doar în extrasezon", spune Paul Marin, administrator plajă.

Salvamarii sunt deja la datorie şi le recomandă adulţilor să nu se aventureze atunci când marea e agitată.

"Avem steagul roșu arborat, să fie cu mare atenție, să se bucure de soare, să se bronzeze, să intre în apă să se acomodeze foarte bine, dar recomandarea e să fie foarte atenți. Copiii să nu fie lăsați, să nu intre foarte brusc în apă", spune Gabi Culea, șef salvamari Mamaia.

Și pentru că mâine este 1 iunie, Ziua Copilului, hotelurile au pregătit activități speciale pentru cei mici...și nu numai.

"Le-am pregătit foarte multe surprize, vorbim aici de petreceri tematice, face-painting, modelaj de baloane, au parte de mulți invitați surpriză. Și adulții au parte de o seară internațională cu muzică live", spune Alina Petrea, manager hotel.

Vremea pe litoral va fi foarte frumoasă şi în continuare. Nopţile şi dimineţile sunt mai răcoroase, dar la amiază temperaturile se vor apropia de 30 de grade toată săptămâna viitoare.

