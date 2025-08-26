Cu două săptămâni înainte să înceapă noul an şcolar, sute de mii de elevi nu ştiu încă unde vor învaţa. Multe şcoli din Târgu Jiu sunt încă în renovare, iar părinţii şi profesorii se tem că lucrările nu vor fi gata la timp. Îngrijorări şi în judeţul Buzău, unde copiii de la trei grădiniţe şi o şcoală ar trebui să înveţe în localitatea vecină, doar că nu există microbuze care să îi aducă acolo.

În urma deciziei de reorganizare a şcolilor, elevii acestei şcoli din Buzău vor fi mutaţi la altă unitate de învăţământ, la 10 kilometri depărtare. "Am fost în clasa a 5-a la Malul Roşu şi am auzit că se va închide. Nu prea ne convine la mulţi copii pentru că e un traseu destul de mult până la Lopătari", spune o elevă. Copiii ar putea fi transportaţi către noua şcoala cu microbuzele şcolare, doar că nu are cine să le conducă.

"Doi şoferi de ai noştri s-au pensionat recent şi ne este foarte greu să ocupam posturile. Forţa de muncă din zonă este destul de redusă", a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari. De altfel, nici zona nu este sigură pentru ca elevii să se deplaseze singuri pe jos. Vestea închiderii unității de învățământ a căzut greu și pentru cadrele didactice. "Am fost elev în această şcoala cu mult timp în urmă, iar astăzi aflând că această şcoala va fi închisă sunt oarecum trist", a declarat Florin Teșcanu, învățător.

"A fost dotată cu mobilier, scaune, display interactiv, table magnetice, tot şi urmează acum dacă le-am închis să le ducem la alte şcoli", a declarat Cornel Drăghia, administratorul școlii. Pe lângă şcoală, alte trei grădiniţe din comună ar urma să fie închise. Şi aici, copiii vor face naveta la alte unităţi de învăţământ, situate tot la 10 kilometri distanţă. Probleme pentru elevi sunt şi în Târgu Jiu. Aici 13 unităţi de învăţământ sunt în reabilitare. Autorităţile dau asigurări că lucrările vor fi terminate până la începerea şcolii, însă chiar şi aşa, şantierele vor rămâne în trei dintre locaţii.

"Până în 2026 august, toate aceste colegii, cele 3 care nu au fost reabilitate în totalitate, vor fi reabilitate şi vor fi puse la dispoziţia elevilor", a declarat Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu. "Se modernizează complet cantina colegiului, sala de sport şi căminul colegiului. Procesul de învăţământ nu va fi afectat", a declarat Flavius Boian, directorul Colegiului "Spiru Haret" din Târgu Jiu. Elevii însă nu sunt la fel de siguri că vor avea parte de un an şcolar fără şantiere în jurul lor. Peste 2,5 milioane de elevi vor începe noul an şcolar pe 8 septembrie.

