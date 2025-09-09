La Jidvei, strugurii româneşti sunt strânși. de mâini nepaleze. A început culesul viilor, iar lipsa forţei de muncă autohtone a adus pe dealurile din Alba sute de muncitori asiatici. Pentru ei, România este ţara tuturor posibilităţilor şi o şansă nesperată la un trai mai bun. Cei mai mulţi nu vor să rămână aici - cum cred o parte dintre cei care îi consideră "invadatori", ne amintim toţi cazul livratorului din Bangladesh atacat pe o stradă din Capitală - ei visează la o casă în ţara lor şi trimit fiecare ban familiei de departe. La rândul lor, angajatorii recunosc că străinii costă mai mult, dar spun că sunt mai muncitori decât noi.

Mâini muncite, fețe arse de soare și multă trudă. Pentru sute de muncitori asiatici, România a devenit pământul făgăduinței. Aici, la Jidvei, între dealurile pline de vii, își câștigă traiul și trimit acasă bani pentru a-şi ajuta familiile.

Lama Yuvraj, muncitor Nepalez: Sunt aici să culeg strugurii, fac asta de doi ani. E frumos, foarte frumos. Este o muncă foarte uşoară.

Reporter: Ce faci cu banii? Îi trimiţi familiei?

Lama Yuvraj, muncitor Nepalez: Da, familiei mele pentru a o susţine.

La fel ca Lama, Niroj este aici de un an şi jumătate, tot pentru familia sa. Visează să îşi construiască o casă în ţara lui.

Niroj Shiwakoti, muncitor Nepalez: Îmi place foarte mult. Nu e dificil, e chiar uşor să culeg strugurii, să îi pun în găleţi şi apoi în tractor. Nu e greu, e ceva normal.

La Jidvei, de pildă, sute de asiatici culeg strugurii de dimineața până seara. Pentru ei, România este america lor - țara tuturor posibilităţilor, care le oferă un viitor mai bun.

"Cum eram noi prin străinătate, prin anii 90, cam aşa sunt ei când vin acum la noi. Fiecare munceşte să facă un ban să trimită la familie", spune Marin Cucurǎ, inginer.

Sunt conștiincioși și riguroși. Pentru angajatori, au devenit o soluție salvatoare în condițiile în care românii preferă să muncească peste hotare.

"Avem undeva la 350 de nepalezi. Faţă de localnici sunt mai costisitori pentru că trebuie să le oferi cazare şi mâncare. Ca şi muncă şi prestaţia lor compensează cheltuielile în plus", spune Marin Cucurǎ, inginer.

Cu toate avantajele pe care le oferă muncitorii străini, nu toți îi primesc cu brațele deschise. În urmă cu două săptămâni, un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnii şi piciorele, din senin, de un tânăr român.

Agresorul de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Rapoartele ne arată că aproape 140.000 de muncitori din Asia lucrează legal în România. Cei mai mulți străini care muncesc la noi în ţară sunt din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, iar domeniile în care activează sunt industria prelucratoare, construcții, comerț şi HoReCa.. Oraşele mari atrag cei mai mulţi străini pentru că acolo există şi multă cerere pe piaţa muncii.

