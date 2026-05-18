Un cetăţean austriac a bifat pe un drum din Mehedinţi un record care nu îi face cinste.

Tânărul de numai 21 de ani a fost prins circulând cu, atenţie, 211 km/h. S-a întâmplat ieri, pe drumul dintre Rogova și Vânju Mare, unde a fost imediat oprit de poliţişti.

Pentru performanţa sa, care ar fi putut să ducă într-o fracţiune de secundă la o tragedie, a rămas pieton pentru următoarele 120 de zile şi a primit o amendă de patru mii de lei.

