Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr de 19 ani băut şi fără permis, reţinut de poliţişti după un accident rutier în judeţul Brăila

Un tânăr de 19 ani, beat şi fără permis, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost implicat într-un accident rutier pe drumul Buzău–Brăila. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că individul avea permisul suspendat, iar mai mult, etilotestul a indicat 0,81 miligrame alcool pur în aerul expirat.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 08:42
Galerie (2)

"În fapt, la data de 4 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că șoferul unui autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe DN2B, la ieșirea din orașul Ianca. La fața locului, pe sensul de mers dinspre Buzău către Brăila, au fost identificate cele două autoturisme implicate în eveniment", a transmis IPJ Brăila.

La scurt timp, în urma verificărilor efectuate de către polițiști, a fost identificat șoferul autoturismului, un tânăr de 19 ani, care avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul indicând o valoare de 0,81 alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, tânărul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, iar procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident beat braila permis
Înapoi la Homepage
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Evenimente » Tânăr de 19 ani băut şi fără permis, reţinut de poliţişti după un accident rutier în judeţul Brăila