Un tânăr de 19 ani, beat şi fără permis, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost implicat într-un accident rutier pe drumul Buzău–Brăila. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că individul avea permisul suspendat, iar mai mult, etilotestul a indicat 0,81 miligrame alcool pur în aerul expirat.

"În fapt, la data de 4 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că șoferul unui autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe DN2B, la ieșirea din orașul Ianca. La fața locului, pe sensul de mers dinspre Buzău către Brăila, au fost identificate cele două autoturisme implicate în eveniment", a transmis IPJ Brăila.

La scurt timp, în urma verificărilor efectuate de către polițiști, a fost identificat șoferul autoturismului, un tânăr de 19 ani, care avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul indicând o valoare de 0,81 alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Ulterior, tânărul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, iar procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile.

