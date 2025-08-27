Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr de 23 de ani, snopit în bătaie la o benzinărie din Bacău. Scena, surprinsă de camere

Scene şocante s-au petrecut în faţa unei benzinării din Bacău, unde mai mulţi indivizi au snopit în bătaie un tânăr de 23 de ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 10:28

Conflictul spontan a izbucnit între mai mulţi indivizi care se aflau în incinta staţiei de carburanţi. În imagini se vede cum unii dintre agresori se năpustesc asupra tânărului cu o ploaie de pumni şi picioare. La câţiva metri distanţă, alţii se răfuiesc cu o persoană care se afla într-un autoturism.

La un moment dat, o femeie încearcă să intervină şi să aplaneze conflictul, dar este îmbrâncită de agresori. După apariţia imaginilor, cinci dintre bătăuşi au fost prinşi şi arestaţi preventiv. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bataie bacau benzinarie
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate?
Observator » Evenimente » Tânăr de 23 de ani, snopit în bătaie la o benzinărie din Bacău. Scena, surprinsă de camere