Video Tânăr de 23 de ani, snopit în bătaie la o benzinărie din Bacău. Scena, surprinsă de camere
Scene şocante s-au petrecut în faţa unei benzinării din Bacău, unde mai mulţi indivizi au snopit în bătaie un tânăr de 23 de ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.
Conflictul spontan a izbucnit între mai mulţi indivizi care se aflau în incinta staţiei de carburanţi. În imagini se vede cum unii dintre agresori se năpustesc asupra tânărului cu o ploaie de pumni şi picioare. La câţiva metri distanţă, alţii se răfuiesc cu o persoană care se afla într-un autoturism.
La un moment dat, o femeie încearcă să intervină şi să aplaneze conflictul, dar este îmbrâncită de agresori. După apariţia imaginilor, cinci dintre bătăuşi au fost prinşi şi arestaţi preventiv.
