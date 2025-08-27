Scene şocante s-au petrecut în faţa unei benzinării din Bacău, unde mai mulţi indivizi au snopit în bătaie un tânăr de 23 de ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Conflictul spontan a izbucnit între mai mulţi indivizi care se aflau în incinta staţiei de carburanţi. În imagini se vede cum unii dintre agresori se năpustesc asupra tânărului cu o ploaie de pumni şi picioare. La câţiva metri distanţă, alţii se răfuiesc cu o persoană care se afla într-un autoturism.

La un moment dat, o femeie încearcă să intervină şi să aplaneze conflictul, dar este îmbrâncită de agresori. După apariţia imaginilor, cinci dintre bătăuşi au fost prinşi şi arestaţi preventiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰