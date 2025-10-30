Tânăr de 26 de ani, hoţ de farmacii în Bucureşti. Ce a furat dintr-un sertar: farmacista a observat imediat

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a sustras aproximativ 2.800 de lei dintr-un plic aflat în sertarul tejghelei unei farmacii din București. Farmacista a observat faptul ca plicul a dispărut și a sesizat Poliția.

Tânăr de 26 de ani, hoţ de farmacii în Bucureşti - Profimedia

Ancheta penală a fost declanșată la data de 3 septembrie 2025, când poliţiști din cadrul Secţiei 2 Poliție au fost sesizați, de către reprezentantul unei farmacii, cu punct de lucru la o adresă din Sectorul 1, cu privire la faptul că, în jurul orei 18.30, din incinta farmaciei ar fi fost sustras un plic, ce conținea aproximativ 2.800 de lei, sumă depozitată într-un sertar.

Din cercetări a reieșit că fapta a fost comisă de un bărbat, în vârstă de 26 de ani.

În cursul zilei de miercuri, 29 octombrie 2025, bărbatul a fost depistat și dus la audieri, în baza mandatului de aducere, emis pe numele acestuia.

Articolul continuă după reclamă

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secția 2 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰