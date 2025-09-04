Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a bifat, dintr-un singur "foc" nu mai puţin de cinci infracţiuni.

Deşi era arestat la domiciliu, individul a ieşit din casă şi a condus o motocicletă pe Drumul Naţional 11, într-o localitate din judeţul Bacău. Însă, aventura nu a durat prea mult! La un moment dat, bărbatul a pierdut controlul şi s-a răsturnat în şanţ. Şi pentru că nu era suficient, în loc să rămână la locul accidentului, un prieten l-a luat cu maşina şi, ulterior, a chemat o ambulanţă.

Ce le-a spus medicilor? Că a căzut de pe casă. Poliţiştii nu au fost surprinşi când au aflat că tânărul era băut bine şi drogat în momentul în care s-a urcat pe motocicletă. Rezultatul etilotestului a arătat că avea o alcoolemie de 0,61 la mie. Individul este acum cercetat penal pentru evadare, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor, conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere, dar şi pentru vătămare corporală din culpă.

