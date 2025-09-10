Un tânăr de 19 ani din Drobeta Turnu Severin a fost prins de poliţişti după ce a evadat din arestul de la domiciliu. Înainte să plece, individul şi-a rupt brăţara electronică de monitorizare. Pentru a-l prinde poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Tânărul de 19 ani, care se afla în arest la domiciliu, în Drobeta Turnu Severin, după ce a comis infracțiunea de tâlhărie calificată, a rupt brățara elecronică de monitorizare.

Tânăr evadat din arest, prins de poliţişti

Au fost efectuate filtre în trafic, iar individul a fost identificat în Chiochiuța (Strehaia). Ulterior, a fost plasat în arestul IPJ Mehedinți. Pentru a-l prinde poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă fapta inițială, acum, tânărul de 19 ani va fi cercetat și pentru evadare. În plus, trebuie să suporte costul brăţării de monitorizare distruse.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰