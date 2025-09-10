Antena Meniu Search
Un tânăr de 19 ani din Drobeta Turnu Severin a fost prins de poliţişti după ce a evadat din arestul de la domiciliu. Înainte să plece, individul şi-a rupt brăţara electronică de monitorizare. Pentru a-l prinde poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. 

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 14:10

Tânărul de 19 ani, care se afla în arest la domiciliu, în Drobeta Turnu Severin, după ce a comis infracțiunea de tâlhărie calificată, a rupt brățara elecronică de monitorizare.

Au fost efectuate filtre în trafic, iar individul a fost identificat în Chiochiuța (Strehaia). Ulterior, a fost plasat în arestul IPJ Mehedinți. Pentru a-l prinde poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. 

Pe lângă fapta inițială, acum, tânărul de 19 ani va fi cercetat și pentru evadare. În plus, trebuie să suporte costul brăţării  de monitorizare distruse.

