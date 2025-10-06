Tânăr din Galați arestat după ce a incendiat mașinile șefului de post care l-a amendat

Un tânăr de 19 ani, din comuna Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două autoturisme ale șefului de post din localitate. Gestul a fost unul de răzbunare, polițistul aplicând anterior sancțiuni contravenționale atât tânărului, cât și concubinei sale.

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Suceveni, județul Galați, a fost reținut după ce, la începutul lunii iunie, a incendiat mașinile unui șef de post pentru a se răzbuna pe el, întrucât polițistul l-a amendat atât pe el, cât și pe concubina sa, relatează MEDIAFAX.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare, în 17 august, trei mandate de percheziție domiciliară în comuna Suceveni, județul Galați, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Totodată, au fost puse în executare două mandate de aducere, iar, în urma audierilor și a administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr în vârstă de 19 ani, din aceeași localitate.

Răzbunare "de foc"

Din cercetările efectuate a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2025, acesta a distrus, prin incendiere, două autoturisme parcate în dreptul unui imobil din localitatea Suceveni, proprietatea unui bărbat de 47 de ani.

În 18 septembrie 2025, în urma prezentării tânărului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în infracțiunea de ultraj, punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta și sesizarea instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, dar Judecătoria Târgu Bujor a respins solicitarea de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a depus contestație împotriva încheierii, iar, la data de 3 octombrie 2025, Tribunalul Galați a dispus măsura arestării preventive a tânărului, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor.

De fapt, tânărul a incendiat mașinile șefului de post din Suceveni, după ce polițistul i-a aplicat sancțiuni contravenționale atât lui, cât și concubinei sale. Acesta a venit cu o canistră de benzină, a stropit autoturismele și le-a dat foc.

