Un nou accident în care a fost implicată o trotinetă electrică aduce în atenţie pericolul pe care îl reprezintă aceste vehicule mai ales pentru cei care le folosesc. Un adolescent din Timişoara, campion la caiac, a fost lovit de o maşină în timp ce se întorcea de la şcoală pe trotinetă. Băiatul nu purta casca de protecţie.

08.10.2025

Accidentul s-a produs ieri, în jurul prânzului. Tânărul a semnalizat că vrea să vireze stânga, moment în care șoferul din spate a încercat să-l depășească, dar l-a izbit în plin.

"M-a luat în plin și m-a lovit și am căzut. A fost un șoc, pentru că nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat", a declarat băiatul.

Din fericire, nu a fost nevoie de spitalizare, adolescentul primind îngrijiri medicale la fața locului.

Șoferul susține că vina aparține tânărului

Conducătorul auto, vizibil afectat, a încercat să-și justifice reacția: "Venea pe aici, pe dreapta, eu în spatele lui. Când l-am văzut, am vrut să-l depășesc și el dintr-o dată a dat în aripa mea. A vrut să facă stânga pe stradă. Da, fără să se uite, fără nimic".

Totuși, o femeie aflată în apropiere contrazice această versiune: "Am văzut că îi mergea semnalizarea, deci copilul a semnalizat." Întrebată dacă i se pare periculos, a răspuns: "Este, este".

Adolescentul nu purta cască de protecție, deși legea prevede clar că aceasta este obligatorie pentru toți cei sub 16 ani. De asemenea, vârsta minimă legală pentru a conduce o trotinetă electrică este de 14 ani, iar utilizarea în doi este interzisă.

Accidentele cu trotinete electrice sunt tot mai frecvente. Statisticile arată că peste 1.500 de români au fost victime ale unor astfel de incidente, iar nouă persoane și-au pierdut viața. Zilnic, în medie, șapte oameni sunt răniți în accidente în care sunt implicate trotinete electrice.

timisoara trotineta electrica accident
