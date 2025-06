Sunt scene surprinse în dormitorul fostului deputat. Cristian Boureanu începe să-i facă avansuri tinerei de 23 de ani. Insistă. Se lipeşte de ea şi o impinge pe pat. O apucă de mâini şi o trage spre el.

"Vino încoace! Relax, relax! - Ce relax?" Filmarea se opreşte brusc. Tânăra din imagini l-ar fi cunoscut pe fostul deputat în urmă cu trei zile, la o terasă exclusivistă din centrul Capitalei, unde era cu o prietenă. Fermecat de cele două, Boureanu le-ar fi convins să-l însoţească acasă să ia cina împreună.

Două zile mai târziu, fostul deputat a lansat încă o invitaţie

Agresiunea s-ar fi petrecut în penthouse-ul pe care Cristian Boureanu îl deţine într-un din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit declarațiilor victimei, ea și prietena sa au fost invitate la un grătar organizat de Boureanu, iar o parte din timp l-au petrecut la piscina apartamentului. La un moment dat, tânăra i-ar fi cerut o pereche de șlapi, iar fostul deputat a condus-o în dormitor. Acolo, susține ea, ar fi avut loc agresiunea.

"Am fost şocate. Am stat să ne gândim ce să facem pentru că în primul rând mie şi acum îmi e temă pentru că are relaţii, el e cunoscut. M-a pus într-o situaţie traumatizantă pentru mine. M-a tratat aşa cu superficialitate şi după m-a invitat din nou la el acasă", spune victima.

Cristian Boureanu are altă variantă

"Se vede clar pe filmare. Este maximul ce au putut să îl facă. Două fete venite pe şantaj premeditat în miezul zilei. Adică chiar nu am ce să comentez", spune Cristian Boureanu, fost deputat.

O s-o facă, totuşi, în faţa anchetatorilor. Poliţiştii i-au deschis un dosar pentru agresiune sexuală. Tânăra a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Cristian Boureanu nu e la primul scandal. În 2016, fiica lui, care avea doar 15 ani pe atunci, a formulat o plângere pe numele său pentru agresiune. Un an mai târziu, are o altă ieşire violentă cu un poliţist care l-a oprit pentru un control de rutină în timp ce era la volan.

Pentru asta a petrecut două luni în arest preventiv şi a fost condamnat la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare.

