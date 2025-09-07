Tânără de 25 de ani, răpită din Baia Mare și ținută cu forța într-un apartament din Craiova

O fată de 25 de ani a fost răpită din baia Mare de doi bărbați și a fost ținută cu forța într-un apartament din Craiova. Cei doi suspecți au fost reținuți.

Polițiștii din Craiova au reținut în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru 24 de ore doi bărbați, de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate.

Duminică, poliţiştii au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie din Baia Mare cu privire la faptul că fiica sa se află în Craiova, fiind ținută cu forța într-un apartament.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au găsit în interiorul imobilului o tânără, de 25 de ani, din Baia Mare, și doi bărbați de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt.

Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie, ar fi fost luată împotriva voinței sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbați, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ținută fără a putea părăsi imobilul.

În urma audierilor, polițiștii i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Aceștia vor fi prezentați duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

