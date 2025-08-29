Microbist, luptător, cu viziuni legionare, dar şi credincios. Şi patriot până în măduva oaselor. Aşa se prezintă pe reţelele sociale tânărul care a lovit pe stradă un livrator din Bangladesh. Băiatul de 20 de ani a fost arestat după atacul rasist, deşi pe internet promova simboluri şi mesaje fasciste de câteva luni bune. Între timp, poliţistul care l-a imobilizat a primit mărire de salariu şi un mesaj de încurajare de la preşedintele Nicuşor Dan.

După atacul asupra livratorului, poliţiştii l-au reţinut pe tânărul în vârstă de 20 de ani pentru 24 de ore, iar magistraţii au decis arestarea sa preventivă pentru următoarele 30 de zile. Surse judiciare vorbesc despre un tânăr care a crescut într-un mediu instituţionalizat, fără părinţi, cu diverse antecendente violente şi probleme de comportament.

Ce pedeapsă riscă tânărul care l-a atacat pe livrator

Acesta ar fi lucrat ca paznic la un magazin de haine. Pe paginile sale de pe reţelele de socializare, tânărul se prezenta cu mai multe arme albe, cu postări de natură violentă, aşadar fapta pe care a comis-o nu-i surprinde pe poliţişti. Tânărul riscă acum o amendă sau chiar 3 ani de închisoare.

Agentul de la Secţia 7 care a intervenit din timpul a fost premiat de conducerea Ministerului de Interne pentru gestul său. Premiaţi au fost şi 3 jandarmi care au intervenit la o faptă similară chiar în aceeaşi zi.

