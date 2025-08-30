Noi informaţii despre cazul cutremurător din Otopeni. Bărbatul de 28 de ani, suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul s-a baricadat într-un apartament pentru a evita prinderea, dar polițiștii au intervenit în forță și l-au imobilizat.

Tânărul suspectat că l-a ucis pe fiul de 2 ani al iubitei sale a fost arestat preventiv. Se baricadase în casă

"În cursul zilei de astăzi, 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani bănuit de săvârşirea infracţiunii de omor calificat a fost prezentat în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi, fiind emis un mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile", a anunţat, sâmbătă după-amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Suspectul s-a baricadat în casă

Cercetările continuă în acest caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru omor calificat, urmărirea penală fiind în competenţa exclusivă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Bărbatul de 28 de ani din judeţul Ilfov este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, iar vineri s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, fiind imobilizat de poliţişti după o intervenţie în forţă.

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

Cazul copilului, preluat de polițiștii de la Morți Suspecte

"La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor", au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei. Pentru a nu fi prins de poliţişti, el se baricadase într-un apartament din Otopeni.

Sâmbătă, el a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru omor calificat, ulterior fiind prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

