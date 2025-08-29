După 12 ore de negocieri, trupele de intervenţie specială de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS) au coborât în rapel la principalul suspect de crimă din Otopeni. Bărbatul, care şi-a ucis în bătaie fiul vitreg, a fost imobilizat.

UPDATE: Principalul suspect va fi dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Poliţiştii fac percheziţii în locuinţa bărbatului.

Ştire iniţială: Sunt momente tensionate la această oră în Otopeni, acolo unde un individ bănuit că şi-a ucis în bătaie fiul vitreg de nici trei ani s-a baricadat într-un apartament. Negociatorii poliţiei au reuşit să scoată din locuinţă celălalt copil al bărbatului, un bebeluş de un an. Dar nu vor să intre în forţă, pentru că suspectul, rămas singur, ameninţă că îşi ia viaţa. Intervenţia a început după ce mama copiilor şi-a dat în vileag partenerul, seara trecută. Timp de o săptămână femeia tăcuse, de teama bătăilor pe care le îndura zilnic.

Poliţiştii şi trupele de intervenţie specială au înconjurat clădirea în care se află individul suspectat că şi-a omorât fiul vitreg cu o săptămână în urmă. Bărbatul de 28 de ani a fost dat în vileag, seara trecută, de partenera sa. Dar autorităţile n-au vrut să intervină în forţă, de teamă că, încolţit, şi-ar putea ucide şi celălalt copil.

Articolul continuă după reclamă

Individul s-a închis într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc cu fiul său de un an. Negociatorii au apelat la fratele suspectului cu ajutorul căruia l-au convins să predea bebeluşul. A urmat o zi întreagă de negocieri, în care agenţii i-au cerut în mod repetat să se predea de bună voie. Dar suspectul ameninţă că îşi va lua viaţa, dacă poliţia intră peste el.

"În acest moment, discuţiile interminabile, din punctul meu de vedere, nu îşi au rostul. Există proceduri care fără a pune în pericol vreunuia dintre cei care intervin sau chiar a celui care este vizat, proceduri care pot duce la capturarea lui fără multe discuţii", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

Îşi ura fiul vitreg

Individul este cunoscut drept un om cu porniri violente. Locuia în Otopeni cu partenera care îi dăruise un copil cu un an în urmă. Dar nu îl putea suferi pe fiul 2 ani şi 8 luni pe care femeia îl avea dintr-o relaţie anterioară. Aşa s-ar fi ajuns la crimă. Apou individul a ameninţat-o pe partenera sa să o ascundă.

Moartea băieţelului a fost raportată pe 23 august, la şase dimineţa. Mama copilului a spus iniţial că şi-a găsit fiul fără suflare, după ce, cu o zi înainte, acesta acuzase dureri de burtă. Medicii au găsit semne de violenţă pe trupul copilului, dar părinţii au afirmat că cel mic avea probleme psihice, iar rănile şi le provocase singur.

Rezultatul autopsiei a venit după două zile şi a infirmat varianta mamei. Copilul fusese ucis în bătaie. Legiştii au găsit şi răni provocate cu mai multe zile înainte de moarte. Totuşi, poliţiştii au lăsat să treacă trei zile fără să facă nicio reţinere.

Trăia un coşmar

Sper şi sunt convins că toate acestea vor face obiectul unei anchete interne. Abia ieri seară, mama a povestit unei rude că băiatul a fost de fapt omorât de partenerul ei şi a fost convinsă să meargă la poliţie.

Femeia le-a povestit anchetatorilor că trăia un calvar alături de partenerul ei. Atât ea, cât şi fiul ei de nici trei ani îndurau bătăi şi torturi aproape în fiecare zi.

Individul ar fi fost beat în seara crimei. A început să lovească băieţelul pentru că se murdărise, după care a plecat din nou să bea. Paralizată de teamă, femeia nu a îndrăznit nici măcar să cheme un medic şi a rămas alături de copil până s-a stins din viaţă.

Între timp, poliţiştii continuă negocierile cu criminalul, iar curentul electric în clădirea în care s-a baricadat a fost oprit.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰