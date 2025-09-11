Antena Meniu Search
Video Tată și fiu din Maramureş, morți într-un accident cumplit. Au sfârșit în mașina zdrobită de TIR, pe contrasens

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 46 de ani și fiul său de doar 14 ani din Maramureş. Mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu un TIR, pe un drum național din județ. Atenţie, urmează detalii şi imagini cu un puternic impact emoţional!

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 08:20

Accidentul s-a petrecut după ce bărbatul s-a angajat într-o depăşire, moment în care, de pe contrasens, venea un TIR. Impactul a fost inevitabil.

Tragedie pe șosea, în Maramureș. Un tată și fiul de 14 ani, morți într-un accident cumplit

Cei doi au rămas încarceraţi şi nu au mai putut fi salvaţi. "Din primele date, accidentul s-ar fi produs ca urmare a impactului dintre un autoturism și un autotren, după ce unul dintre șoferii vehiculelor ar fi pătruns pe contrasens. Personalul medical prezent la fața locului acordă îngrijiri medicale persoanelor care au suferit leziuni corporale. Din nefericire, a fost constatat decesul conducătorului autoturismului, bărbat de 46 de ani​", au transmis reprezentanţii IPJ Maramureş.

Ulterior, medicii au fost nevoiți să declare şi decesul băiatului de 14 ani, pasager în autoturism. O a treia persoană, rănită în accident, a fost transportată la spital.

Conform mai multor surse, victima ar fi fost agent de poliţie şi se afla în timpul liber. Potrivit apropiaților, tocmai ce îşi luase băiatul de la şcoală. 

Redactia Observator
accident maramures tata politist adolescent morti
Observator » Evenimente » Tată și fiu din Maramureş, morți într-un accident cumplit. Au sfârșit în mașina zdrobită de TIR, pe contrasens