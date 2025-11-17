Cum a eşuat Poliţia să le salveze pe cele 2 femei ucise în Mureş şi Teleorman. 17 agenţi şi şefi, anchetaţi

Este val de anchete în Poliţia Română, după două crime care arată, din nou, cât de deficitar este modul în care autorităţile intervin sau, mai exact, nu intervin în cazurile de violenţă domestică. S-au înregistrat 51 de femicide în România de la începutul anului, iar unul din cinci omoruri are loc în familie. Recent, în Teleorman, o tânără de 25 de ani a fost ucisă în stradă de fostul soţ. Deși femeia îl reclamase pentru răpire și viol și exista un ordin de protecție, bărbatul a fost lăsat liber. În Mureș, o tânără de 23 de ani a fost ucisă cu toporul, iar casa i-a fost incendiată posibil de un recidivist cu care legea a fost mereu îngăduitoare.

Mai mulți polițiști sunt în vizor pentru modul în care au acționat. Este vorba despre două crime comise cu cruzime, una în județul Mureș, una în județul Teleorman. Cu toate astea sunt destul de similare și nu mă refer la modalitatea aleasă de criminal, ci la modul în care polițiştii au gestionat aceste cazuri. Şi le-au gestionat foarte deficitar.

În ambele cazuri, șefii Poliției Române au anunțat astăzi că au găsit foarte multe probleme. Atât probleme în modul în care s-a aplicat procedura, cât și modul în care polițiștii și-au dat interesul pentru soluționarea acestor cazuri.

În ceea ce priveşte crima din Mureş, autorul este în continuare de negăsit, căutat de luni bune de polițiștii români. Sunt 3 polițiști anchetați în acest moment, polițiști cu funcții de conducere. După aceea, această comunicare între postul de poliție, între secția rurală și între inspectoratul de poliție Mureș, comunicarea dintre cele două ar fi fost destul de deficitară. De aceea s-ar fi ajuns în acest punct tragic.

După crima din Teleorman, 14 polițiști sunt anchetați în acest moment. Şase cu funcție de conducere, opt cu funcție de execuție. Și de această dată, șefii Poliției Române au spus că nu s-au respectat toate acele proceduri care ar fi trebuit să fie luate în seamă, pentru a o ține atât pe femeie, pe părinții ei, dar și pe copiii acesteia în siguranță.

