O veste care ne-a întristat, dar care ne-a unit mai mult ca niciodată. Sunt puţini cei care pot face asta, iar unul dintre cei puţini a fost Mircea Lucescu. De la oameni simpli, la prieteni şi colegi sau superstaruri din fotbal, Il Luce ne-a strâns pe toţi şi ne-a pus să ne aducem aminte de el. În română, italiană, spaniolă, turcă sau ucraineană de aseară mesajele curg fără oprire.

"Am 80 de ani! Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes, singurul inters al meu este succesul! Trăiesc din ăsta! Trăiesc din asta! Nu obţin succes, mă îmbolnăvesc, mor!", declara Mircea Lucescu în octombrie 2025. Un om ca nimeni altul, preţuit ca nimeni altul. Arena Naţională a devenit astăzi locul unde o ţară întreagă îşi ia adio de la una dintre cele mai marcante personalităţi ale României contemporane. Oameni pe care i-a crescut, oameni pe care i-a educat, oameni pe care i-a inspirat, oamenni pe care i-a impresionat, toţi alături de omul care nu a acceptat niciodată limita. Doar a împins-o mai departe. Omul care nu a ieşit niciodată din joc. Nici măcar atunci când jocul pe care l-a iubit atât a început să-l învingă.

De 9 zile era internat la spitalul Universitar

"A fost ca un părinte pentru mine, m-a crescut. Unul din profesorii mei. Ce să zic? A făcut atât de multe lucruri pentru fotbalul românesc. S-a dedicat, a crescut generaţii... Eu cel puţin... sunt atât de recunoscutător, pentru că m-a debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat!", a declarat Gică Hagi. Aseară, la ora 20:30, Nea Mircea a plecat să-şi facă echipă. De 9 zile era internat la spitalul Universitar. Fusese adus de urgență după ce i s-a făcut rău în cantonamentiul naţionalei, la mai puţin de 72 de ore după înfrângerea de la Istanbul.

"La un moment dat mi-a zis: 'Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal'. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului. Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului", a declarat Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar. Într-o clipă, legenda a intrat în istorie. Amintirile şi mulţumirile a milioane de oameni, venite toate deodată, l-au făcut însă pe Lucescu parcă mai viu ca niciodată, în sufletele noastre.

Echipa naţională la Cupa Mondială a fost ultimul său vis

"A dat sens atât carierei, cât şi vieţii mele, dar şi altor generaţii. M-a ghidat foarte mult, era un mentor pe care îl puteam suna la orice oră. Mi se pare că este unic Mircea Lucescu cu ceea ce a reuşit!", a declarat Ciprian Marica. "Automat încep să rememorez amintirile frumoase pe care le am cu Mircea Lucescu. Multe am învăţat de la dânsul. Nu numai din fotbal, ci şi în viaţa de zi cu zi. A fost unul dintre idolii mei ca jucător", a declarat Gabi Balint. "Mă aşteptam, ştiindu-l cât e de puternic nea Mircea, cât e de luptător, ce caracter e, că trece şi peste hopul ăsta. O să-l am în inima mea", a declarat Ioan Andone.

Echipa naţională la Cupa Mondială a fost ultimul său vis. Un vis pentru care tricolorii vor continua să lupte. Acasă, în România, nici nu ne dăm sema cât de mare a fost Lucescu. Ce a însemnat numele lui. Ne-au amintit însă nume legendare care vorbeau despre Mircea Lucescu când alţii nici nu aflaseră vestea. Antrenorul italian Fabio Capello îi aducea un omagiu în timp ce o fotografie uriaşă punea stăpânire pe studioul Sky News. "Când îl întâlneai îi plăcea să vorbească despre fotbal, dar şi despre tot felul de lucruri... era o persoană neobişnuită. Din prima clipă mi-a plăcut foarte mult ca om, dar şi ca antrenor, cifrele vorbesc de la sine. A murit pentru fotbal şi din dragoste pentru Naţionala sa...", a declarat Fabio Capello.

Criticat acasă de unii, Lucescu a fost profet în alte ţări. A făurit cu răbdare nu doar jucători, ci idoli ai lumii fotbalului. Un părinte pentru generaţii întregi. "Mulţumesc pentru tot, Mister. M-ai crescut ca pe un fiu şi mi-ai dat şansa să mă lupt cu alţii când încă eram foarte tânăr", a scris Andrea Pirlo, jucătorul care era doar un copil atunci când Lucescu i-a dat încerederea superstarului care avea să devină. Şi cine nu a auzit de Diego Simeone? Dar puţini îi ştiu povestea cum i-o ştie Il Luce. "Îmi amintesc de când eram tânăr, aveam vreo 20 de ani, eram în '90-'91, la Pisa. Eram la început, iar el mă lua la el acasă şi măncam, mă proteja pentru încă eram doar un băieţel", a declarat Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid.

Până să crească vedete peste tot în lume, Mircea Lucescu a scos diamante din pământurile Hunedoarei. Corvinul, echipa de unde Mircea Lucescu a pornit spre infinit a postat o fotografie şi un mesaj dureros de simplu: Rămas bun, Mircea Lucescu! Lucescu a reuşit să aducă aproape şi cei mai mari duşmani de pe teren. Rivale de-o viaţă, Dinamo şi Rapid, echipe pe care le-a făcut campioane, sunt în doliu. Mereu în inimile nostre - a transmis clubul pentru care Il Luce este parte din istorie. Lucescu a adus pace şi în veşnicul război din fotbalul ucrainean. Şahtior Doneţk şi Dinamo Kiev, campioane sub comanda lui, fac parte din legenda Lucescu. Patronul miliardar al lui Şahtior, Rinat Ahmetov, prieten de-o viaţă, nu l-a uitat. Mai ales că românul i-a adus cupa UEFA, o performanţă care nu se poate cumpăra cu toţi banii banii din lume.

Vestea a ajuns şi pe malurile Bosforului, unde Lucescu este mai mult decât un idol. Le-a antrenat pe vulcanicele Galatasary şi Besiktas, dar şi naţionala Semilunei. Doar durerea poate depăşi respectul pe care l-a câştigat când a adus în Turcia Supecupa Europei. A învins atunci poate cea puternică echipă din istoria lui Real Madrid. O altă echipă care nu l-a uitat. Dacă la fotbal s-ar fi dat note, Mircea Lucescu ar fi fost un antrenor de 10. "Ai fost mai mult decât o legendă - ai fost inspiraţie pentru noi noi toţi", a scris Nadia Comăneci. Şi Simona Halep a vorbit despre antrenorul care a modelat, prin puterea exemplului, nu doar fotbalişti, ci oameni.

Site-uri şi vedete, echipe şi federaţii, toată lumea a transmis şi transmite încă mesaje. Celebra publicaţie Gazzeta dello Sport i-a făcut portret complet în doar câteva cuvinte: "Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvenţional, care a inventat atât pentru sine cât şi pentru ceilalţi".

