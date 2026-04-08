Este doliu în sportul românesc. Mircea Lucescu a murit la 80 de ani, iar funeraliile vor avea loc în București. Sicriul va fi depus la Arena Națională, unde publicul îi poate aduce un ultim omagiu.

Din primele informații, programul funeraliilor va începe de mâine, 9 aprilie, la Arena Națională, acolo unde cei care l-au iubit și îndrăgit pe Mircea Lucescu vor putea veni să-și ia rămas-bun de la cel mai mare antrenor din România. Mai apoi, slujba de înmormântare va avea loc vineri, la Catedrala Sfântul Elefterie din București.

Mircea Lucescu și-a ales locul de înmormântare încă de acum mai bine de 10 ani. Cunoscut pentru rigoarea cu care și-a organizat viața, acesta nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, acolo unde, cel mai probabil, slujba va avea loc în prezența restrânsă a familiei.

Cavoul se află pe aleea principală, acolo unde sunt înmormântate mai multe personalități importante ale României. Ca semn de omagiu pentru această veste tristă, Federația Română de Fotbal a anunțat că va suspenda, pe termen nedeterminat, procesul de numire a noului selecționer.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi, anunţă Federaţia Română de Fotbal.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați.

