"Toate necazurile lumii aici se adună". Prima biserică din România care va primi Lumina Sfântă

Lumina Sfântă va ajunge în România, în Sâmbăta Mare, pe un culoar special, de la Ierusalim. De data asta, misiunea este mai complicată, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu. Imediat după ce delegaţia noastră va ateriza cu bine pe pământ românesc, Lumina se va duce, prima dată, şi într-un loc foarte puţin cunoscut: în capela din Aeroportul Otopeni. Una dintre cele mai mici biserici din România, în care se adună toate necazurile lumii. Şi toate religiile lumii. Preotul de aici aude multe poveşti dureroase, emoţionante. El e omul care aduce linişte şi lumină în cel mai aglomerat aeroport al României. Urmează un material din seria "Oameni care aduc Lumina".

La fiecare 10 minute, un avion decolează ori aterizează pe Aeroportul Internațional Otopeni. Și milioane de oameni, de pe toată planeta, își iau zborul ori ajung la noi în țară, cu avionul. Unii călătoresc de plăcere, alții de mare nevoie.

Unii pleacă la studii, alții la tratament. Unii așteaptă zborul acesta de o viață, alții ar da orice să nu urce în avion. De peste 20 de ani, drumul tuturor acestor oameni începe ori se termină, de fapt, aici.

"Aici intră oameni de toate categoriile, de la miniștri până la oameni de rând, oameni obișnuiți. Fiecare persoană care vine aici are în spate o poveste de viață. Unii cu suferință, alții cu neîmpliniri, alții cu bucurii", a spus Constantin Dinu, preotul capelei din Aeroportul Otopeni.

În inima celui mai mare aeroport din România, undeva lângă o ieșire de urgență, la doi pași și o scară rulantă distanță de agitația de la "Plecări", există un loc special. Un altfel de "sosiri" pentru cei care nu prea au curaj să plece.

"Vin aici persoane care se tem de zbor, vin și își găsesc liniștea aici și pleacă cu speranță și cu încredere în Dumnezeu, pleacă la zbor. Am întâlnit persoane care prima oară au luat contact cu preotul și cu biserica aici și am avut persoane care chiar mi-au cerut să fac o spovedanie", a mai spus preotul Constantin Dinu.

Suntem în capela Aeroportului Internațional Otopeni. Acum 23 de ani, cineva s-a gândit că angajații de aici, care stau și câte o zi întreagă la lucru, ar avea nevoie de un loc special, ca acesta.

"Capela este un proiect de suflet al nostru, al angajaților, pentru că oamenii simțeau nevoia să aibă și un refugiu spiritual. Și, cu ajutorul Bisericii Ortodoxe, am reușit să o realizăm. Anul acesta sunt 23 de ani de când există aici, în aeroport. Practic, această capelă face parte deja din identitatea aeroportului", a declarat Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al aeroportului.

I-au ales ca ocrotitor pe Sfântul Ilie, primul sfânt care s-a înălțat în văzduh. Valentin Ignoțiu își aduce aminte perfect ziua în care s-au deschis porțile capelei, iar la sfințire a venit chiar părintele Teoctist. A fost un mare eveniment. Și de atunci, el nu a mai lipsit nicio zi de aici.

"Pleci de aici ca și cum ai stat o săptămână în rugăciune. Te simți acasă. Nu ca acasă, ci acasă", a spus Valentin Ignoțiu, unul dintre angajații aeroportului.

Înainte să ajungă la birou, dimineața, se oprește la capelă. Aici vine și atunci când este de serviciu de Revelion, de Crăciun ori de Paște.

"Este foarte frumos, prin slujbă și mai ales prin harul care coboară, este extraordinar. Și vă mai spun ceva: nu uitați, lumina prima dată aici vine", a mai spus Valentin Ignoțiu.

Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă cu avionul, iar prima lumânare care se aprinde într-un lăcaș de cult din România este aici.

"Oamenii vin aici, toți cei care sunt la tură, vin să ia lumină, stau împreună, în măsura în care le permite serviciul, dacă în acel moment nu sunt pasageri și nu sunt curse", a precizat Teo Postelnicu.

"Aviația este vie, este într-o continuă mișcare, ți se poate schimba viața într-o secundă. Și atunci, pentru noi, este un loc unde găsim liniște. Au probleme. Mulți vin cu ele aici. Și unde le lasă? În această capelă. Dacă ați simți, de multe ori, cred că s-ar lăsa podeaua. Și nu de bucurie", a mai spus Valentin Ignoțiu.

În tot acest timp, atât preotul, cât și angajații aeroportului au observat că, alături de ei, încep să intre timid și pasagerii. Prima dată privesc uimiți din ușă. Iar, cum ușa este mereu deschisă, prind curaj.

"Chiar acum o doamnă voia să vină să își încarce telefonul și zice: 'Hai să mergem la biserică'. Zic: 'Dar este biserică?'. 'Nu am știut'", a explicat preotul Constantin Dinu.

Pentru el a fost chiar un semn bun. Se pregătește să plece într-o călătorie care îl va duce în primul pelerinaj important din viața lui, unul care speră să îi schimbe viața.

"Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate voi ajunge la Muntele Sfânt.Am o problemă care nu se dă peste cap de vreo 15 ani, nu prea dorm, sunt plin de dureri non-stop. În rest, alinarea e doar prin biserică", a mărturisit preotul.

De 11 ani, de când este preot în aeroport, Constantin Dinu a auzit multe astfel de povești. Sunt mulți oameni care duc cu ei, în bagaj, dureri care nu se văd și un dosar medical tradus în mai multe limbi străine.

"Cunosc și persoane care au anumite patologii, despre care refuz să intru în detalii, dar știu că sunt în suferință, știu că merg la tratamente în străinătate și vin periodic pe aici. Iar dacă se întâmplă să vină la o oră când eu nu sunt aici, îmi lasă un bilet în care îmi scriu: 'Părinte, sunt cutare și am trecut iarăși și am făcut rugăciunea aici'", a mai spus Constantin Dinu.

"Toate necazurile lumii aici se adună. Gândiți-vă: au fost inundații în Spania, au fost cutremure, războiul... uitați-vă la ucraineni, la ruși, la români, la orice nație vreți", a spus și Valentin Ignoțiu.

"Este foarte frumos decorat, dar noi, musulmanii, nu putem să ne rugăm în fața unor imagini, a unor chipuri, așa că nu este sută la sută potrivit pentru mine, dar e mai bine decât nimic", a spus Razil, turist din Marea Britanie.

Dar până și Razil a găsit aici un loc retras în care să își facă rugăciunea.

Mai în glumă, mai în serios, oamenii care trec pe la capelă spun că rugăciunile lor au șanse să ajungă mult mai repede la "destinatar", pentru că le iau cu ei atunci când urcă în avion.

"Cert este că aici se întâlnesc, aș putea spune, toate religiile pământului", a concluzionat preotul Constantin Dinu

