Minerii din Valea Jiului refuză să intre în subteran după ce au rămas fără primele de Paște

Peste 100 de mineri din Valea Jiului au refuzat să intre în subteran în schimbul de dimineață, după ce au aflat că nu vor primi primele de Paște prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Decizia vine în contextul dificultăților financiare invocate de conducerea Complexului Energetic Valea Jiului, care susține că restricțiile legate de ajutorul de stat nu permit acordarea acestor beneficii.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 11:23
Minerii din Valea Jiului refuză să intre în subteran după ce au rămas fără primele de Paște - Shutterstock

Potrivit Contractului Colectiv de Muncă, minerii ar urma să primească o primă în Vinerea Mare şi o altă primă de Paşte, însă ei au aflat că nu le vor mai primi, astfel că au decis miercuri dimineaţă să nu mai intre în schimbul I, scrie News.ro.

Conform unor surse, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) ar fi transmis iniţial că primele vor fi acordate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Andrei Poşa, a declarat presei locale că situaţia economică a companiei şi reglementările stricte privind ajutorul de stat blochează acordarea acestor beneficii.

"Nu putem acorda beneficii care ulterior să fie imputate sau recuperate. Există reguli clare în cazul companiilor aflate în această situaţie", a declarat Andrei Poşa.

Societatea funcţionează în condiţii speciale, fiind susţinută prin ajutor de stat, fapt ce impune limite stricte asupra cheltuielilor salariale suplimentare. 

Exploatările miniere Vulcan şi Lupeni fac parte din structura Complexului Energetic Valea Jiului, alături de minele Lonea şi Livezeni. Dintre acestea, Lupeni şi Lonea se află în proces de închidere.

