Taximetrist din Iași, bătut cu coada toporului de un client. Agresorul a fost trimis în judecată

Un bărbat din județul Iași a fost arestat și trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce a atacat cu bestialitate un taximetrist care îl luase de acasă. Incidentul a avut loc la doar 50 de metri de locuința agresorului.

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, după ce a bătut cu sălbăticie un taximetrist care abia îl luase acasă. Agresiunea a avut loc la 50 de metri de locuința agresorului, transmite MEDIAFAX.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului I.R.M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor.

Atac cu coada toporului, în apropierea locuinței

Potrivit rechizitoriului, în 8 august, agresorul l-a apelat telefonic pe S.L.L., de ocupaţie taximetrist, solicitându-i să-l preia de la locuinţa sa din satul Urşiţa, comuna Mironeasa, judeţul Iaşi, pentru a efectua o cursă de taxi. După ce taximetristul a ajuns la destinație, în localitatea respectivă, în jurul orei 21:45, aflându-se pe DC49, în apropierea unui pod, la 50 de metri de locuința agresorului, acesta s-a apropiat de taximetrist şi l-a lovit cu intensitate și în mod repetat cu coada metalică rectangulară a unui topor, în zona corpului.

Prin fapta sa, agresorul i-a cauzat taximetristului excoriații la mâini și picioare, hematom și excoriație la hemitoracele stâng, contuzie pulmonară, hemopneumotorax stâng, fracturi costale și lacerație hepatică, leziuni fizice a căror gravitate a fost evaluată la 23-25 de zile de îngrijiri medicale. Agresiunea fizică a fost de natură să pună în primejdie viața victimei, prin raportare la obiectul material folosit, intensitatea loviturilor, precum și zona vizată.

Pentru identificarea și prinderea autorului infracţiunii și pentru administrarea mijloacelor de probă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare la Tribunalul Iaşi.

