Țeapă de 67.000 de lei pentru două femei din Braşov. Un constănţean le-a promis un apartament la licitație

Două femei din Brașov au fost înșelate de un constănțean care le-a cerut peste 65.000 de lei sub pretextul că le va ajuta să cumpere un apartament, la licitație, în municipiul Brașov.

Polițiștii de Investigații Criminale Brașov fac cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, după ce un bărbat din Constanța a indus în eroare două femei din Brașov, pe care le-ar fi determinat să efectueze mai multe transferuri de bani, sub pretextul sprijinirii acestora de a licita pentru achiziționarea unui apartament, în municipiu.

Cercetările au fost demarate după ce, la sediul Poliției Municipiului Brașov, s-au prezentat două femei, care au sesizat faptul că, în cursul anului trecut, au fost induse în eroare și înșelate de către o persoană, care le-ar fi determinat să îi transfere suma totală de 67.000 de lei, sub pretextul că le va ajuta să achiziționeze apartamentul la licitație.

"Sub această motivare, una dintre persoanele vătămate i-ar fi efectuat bărbatului, prin două transferuri bancare, suma de 47.000 de lei, iar cea de-a doua persoană vătămată i-ar fi transferat, tot în cursul anului 2024, câte 10.000 de lei, în două conturi bancare", transmite, joi, Poliția Brașov, potrivit Mediafax.

În urma acestei sesizări, polițiștii au făcut cercetări, care au dus la identificarea unui bărbat, de 51 de ani, din Constanța. Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Brașov, în baza unui mandat de aducere, iar după administrarea probatoriului până la acest moment, în cauză, față de bărbatul bănuit a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul dosarului penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "înșelăciune", sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluția legală.

