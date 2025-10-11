Antena Meniu Search
Video Tehnică militară, prezentată la Cincu. MApN şi Forţele Armate franceze arată dotările grupului de luptă NATO

Armata României și Forțele Armate ale Franței prezintă în acest weekend tehnicile militare folosite de grupul de luptă NATO dizlocat la Cincu, în judeţul Braşov. Jurnaliştii din toată ţara au fost invitaţi la eveniment.

de Claudiu Loghin

la 11.10.2025 , 13:51

În judeţul Braşov au aterizat aproximativ 200 de militari francezi. Există şi tehnică militară specifică misiunilor forţelor terestre. Personalul militar şi tehnica militară vor ajunge în baza militară de la Cincu, acolo unde cantonat contingentul francez.

Vorbim despre un exerciţiu militar mare care se desfăşoara cu prezenţa militarilor din nu mai puţin de 9 state, în 10 poligoane din România şi Bulgaria. Sunt peste 5.000 de militari, 2.400 dintre ei sunt francezi.

