Fostul director de la Romsilva, care şi-a dat singur bonus de pensionare şi apoi s-a reangajat pentru a obţine un venit şi mai mare, este vizat de procurorii anticorupţie. Plângerea care a fost făcută pe numele său, iniţial, la Parchetul General, a fost trimisă la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Când procurorii DNA vor primi plângerea formulată de jurnaliștii de la publicația România Curată, vor decide dacă se vor sesiza și vor deschide un dosar penal. În funcție de probe, anchetatorii ar putea să înceapă urmărirea penală in rem, adică să fie cercetate doar faptele.

Pe mâna DNA

Dacă sunt însă dovezi clare care să susțină acuzațiile aduse lui Teodor Țigan, acesta ar putea fi urmărit penal și ar putea dobândi calitatea de suspect.

În anul 2023, înainte să iasă la pensie, fostul șef al ROMSILVA și-a dat un bonus de nici mai mult, nici mai puțin de 100 de mii de euro. La scurt timp, s-a reangajat fără să susțină un concurs, la Direcția Silvică Arad și așa a ajuns să cumuleze salariul și pensia.

Noua conducere a ROMSILVA i-a întrerupt contractul de muncă în luna martie, iar Teodor Țigan a decis atunci să se judece cu instituția pe care a condus-o, pentru a cere despăgubiri pentru concedierea sa.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰