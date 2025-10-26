Povestea Catedralei care, iată, este finisată în 2025, începe încă din 2005, când, la dorința Patriarhului Teoctist, a fost ales terenul de 110.000 de metri pătrați de pe Dealul Arsenalului, în vecinătatea Palatului Parlamentului.

Doi ani mai târziu, a fost pusă piatra de temelie pentru edificiul care primise, inițial, numele de Catedrala Mântuirii Neamului.

Au urmat aproape două decenii în care s-a construit monumentul inaugurat astăzi, 26 octombrie.

Toate momentele importante de-a lungul ultimilor 20 de ani le puteți găsi în timeline-ul din GALERIA FOTO.

