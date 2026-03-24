E oficial: cel mai mare stadion din afara Capitalei se ridică la Timișoara. După 20 de ani de promisiuni şi blocaje, noua arenă din oraş are în sfârşit constructor și încep lucrările. Autoritățile visează la scară mare şi pun la bătaie 120 de milioane de euro. Stadionul va avea peste 30.000 de locuri și va pune Timişoara în circuitul marilor evenimente.

Era anul 2009, iar Poli Timişoara făcea istorie în fața câștigătoarei UEFA, Sahtior Donetk, pe care a eliminat-o, după un meci incredibil pe stadionul Dan Păltinișanu și se califica în grupele Europa League. De atunci şi până acum, arena nu s-a mai calificat la nicio investiţie şi a fost scoasă pe linie moartă.

"Aici erau tribunele pline, se jucau meciurile care au scris istorie pentru Timişoara. Astăzi, locul este gol, dar nu va mai rămâne aşa pentru mult timp. Pe acest amplasament va finridicat cel mai mae stadion din afara Capitalei. O arenă de 32 de mii de locuri. După luni de contestaţii şi de proceduri birocratice, proiectul are constructor şi intră în linie dreaptă", relatează Iulia Pop, reporter Observator.

Iar lucrările ar putea începe chiar în acest an. 25 de milioane de euro vin de la Consiliul Judetean Timiș, iar diferenţa până la 120 de milioane de la Compania Națională de Investiții.

Articolul continuă după reclamă

La Timşoara au venit şi legendele de la Real Madrid, Juventus Torino sau Manchester City.

În 2006, Shakira a cântat la Timişoara, într-un concert-eveniment. Pentru că n-au avut o arenă unde să performeze la standarde internaţionale, marii artişti ai lumii au ocolit oraşul de pe Bega.

"Va fi casa echipei Politehnica Timișoara, e o investiție de care care Timișul, regiunea are nevoie, atât pe plan sportiv, cât și pe plan cultural. Marile trupe nu vin să presteze dacă nu au o infrastructură de tipul acesta. Deci, repunem Timișul pe harta evenimentelor internaționale", a declarat Alfred Simonis, președinte CJ Timiș.

Zilele următoare se va semna contractul de finanțare și începe prima fază: proiectarea noului stadion Dan Păltinișanu. În 2028 ar trebui să fie gata.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰