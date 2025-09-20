Video "Ţipa de mama focului". Ultimele clipe ale băieţelului de 7 ani, găsit electrocutat în curtea casei
Un copil de şapte ani a murit chiar sub ochii părinţilor, după ce s-a electrocutat în curtea locuinţei sale din Sectorul 2 al Capitalei. Medicii s-au luptat zeci de minute pentru a-i salva viaţa, însă, cel mic nu a mai avut nicio şansă.
Băiatul de şapte ani era în curtea casei din Sectorul 2 din București, iar în momentul tragediei avea în braţe un aparat radio care era în priză. Într-o fracţiune de secundă, copilul s-a electrocutat şi a căzut ca secerat la pământ.
"Asculta muzică, da", a povestit un martor al tragediei.
"Ştiu că are vilă acolo şi lucrează la ea. Avea muncitori acolo, da", a precizat o vecină.
Un muncitor de pe şantier a dat alerta
Cel mic a fost observat chiar de unul dintre muncitori. Bărbatul a strigat-o disperat pe mama minorului, care a sunat de urgenţă la 112. Din dispecerat, femeia a primit indicaţii cum să-şi salveze propriul copil pentru a-i oferi fiului său primul ajutor până la sosirea salvatorilor.
"E un nene care lucrează pe acolo, nu ştiu ce face, un muncitor. Nenea acela spune că l-a văzut. A strigat-o pe maică-sa, l-a luat săraca de jos şi l-a scos afară în stradă. Eu am zis că a dat o maşină peste el că eu eram în curte, ţipa de mama focului", a spus un martor.
Timp de aproape o oră, medicii au încercat să-i salveze viaţa copilului. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, cel mic s-a stins din viaţă chiar sub ochii părinţilor.
Părinţii se pregătesc acum de înmormântare.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰