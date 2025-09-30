Incendiu puternic pe o şosea din Mehedinţi după un accident rutier. Două camioane s-au ciocnit, iar apoi au loc foc. În accident a fost implicat şi un autoturism, care a fost prins la mijloc între cele două TIR-uri. Unul din camioane transporta deodorante iar asta a amplificat flăcările, dar şi pericolul. Deşi accidentul a fost extrem de grav, o singură persoană care se afla în maşină a avut nevoie de îngrijiri medicale. Toţi ceilalţi, inclusiv şoferii celor două autotrenuri au scăpat ca prin minune.

Două camioane şi un autoturism au fost implicate, marţi, într-un accident rutier pe DN 56 A, în judeţul Mehedinţi. Toate vehiculele au luat foc, fiind necesară intervenţia pompierilor. Trei persoane au suferit leziuni.

"Astăzi, 30 septembrie, ora 17.00, pe DN 56 A, la ieşire din localitatea Izimşa, s-a produs un accident rutier, în care sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. În urma evenimentului rutier a izbucnit un incendiu care s-a propagat la toate cele trei vehicule", anunţă, marţi, IPJ Mehedinți.

Poliţiştii efectuează cercetări la faţa locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

În eveniment au fost rănite trei persoane, între care doi cetăţeni din Bulgaria. Aceştia au răni la mâini şi picioare, dar au refuzat transportul la spital.

