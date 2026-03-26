Mașinile franțuzești și sud-coreene sunt în topul rechemărilor la service în Europa, după ce ani la rând pe primul loc au fost automobile nemţeşti. Valabil şi pentru noile modele. Paradoxal, pe măsură ce tehnologia avansează creşte şi posibilitatea să apară probleme tehnice.

Şoferii care coduc Peugeot, Kia şi Mercedes au fost chemaţi cel mai des anul trecut cu maşinile la service. Au urmat cei cu Citroen, Ford, Volkswagen şi BMW. Şoferii care au fost rechemaţi în service-uri în 2025 s-au confruntat cel mai des cu probleme la sistemul de frânare sau la sistemul de direcţie. Probleme au fost şi cu airbag-urile, centurile de siguranţă sau cu scurgerile de combustibil.

Constructorii auto spun că majoritatea producătorilor mari derulează frecvent campanii de rechemare în service - o modalitate de a proteja clienții și de a actualiza software-ul sau tehnologia vehiculelor. "Are legătură şi cu frecvenţa la care un anumit producător îşi schimbă gama de modele. Producătorul care este pe numărul unu în top are o gamă de modele foarte nouă cu tehnologii noi, moderne. Dacă este să ne uităm la producătorii cu cele mai puţine rechemări, vedem că aceştia au o gamă de modele destul de îmbătrânită", a declarat Lucian Popa, specialist auto.

Specialiştii auto susţin că aceste verificări suplimentare nu sunt mereu semnul unor probleme de siguranţă. "Vorbim doar de optimizări, de nişte cleme, clipsuri, poziţionare a cablajelor. Este clar că sunt mai greu de reparat pentru că este multă tehnologie în spatele lor, comparativ cu maşinile de acum 20 de ani", a declarat Dan Barbu, preşedinte Patronatul Service-urilor Auto. Inspectorii de la Registrul Auto monitorizează activitatea producătorilor după normele europene. "Registrul a lansat pe site-ul propriu o secţiune de campanie de rechemare în care un posesor de vehicul poate să intre pe link-ul producătorului, să-şi introducă seria de caroserie şi să obţină un rezultat dacă vehiculul se regăseşte sau nu într-o campanie de rechemare", a declarat Mihai Dogărescu, şef departament supraveghere piaţă RAR.

Modelele electrice şi hibride au fost şi ele rechemate în service anul trecut. Cel mai des pentru probleme legate de baterii şi defecţiuni ale sistemului de încărcare.

