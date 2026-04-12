Video Tradiții de Paște păstrate din vechime: obiceiurile ținute cu sfințenie în toată țara

Paștele e sărbătoarea încărcată de obiceiuri și tradiții străvechi. Unele s-au transmis din generație în generație și se păstrează cu sfințenie, în timp ce altele au intrat în folclor.

de Laura Ilioiu

la 12.04.2026 , 12:00

În prima zi de Paște, oamenii respectă mai multe tradiții și obiceiuri păstrate din vechime. Dimineața, există obiceiul ca toți membrii familiei să se spele pe față cu apă în care se pune un ou roșu și un ban de argint. Se spune că asta aduce sănătate, frumusețe și noroc tot anul. Tot în această zi, oamenii îmbracă haine noi, ca semn de curățare și început nou.

În Banat, oamenii încep ziua de Paște cu o linguriță de vin și pâine sfințite, iar în Maramureș, copiii de până în 9 ani merg din casă în casă să vestească Învierea și primesc ouă roșii.

Totodată, în prima zi de Paște nu se muncește. Nu se spală, nu se face curățenie, pentru că este o zi dedicată liniștii și bucuriei. Se mai spune că nu e bine să te cerți sau să plângi în această zi, pentru că Paștele trebuie trăit cu sufletul împăcat.

