Credincioşii catolici din întreaga lume celebrează Floriille. E cunoscută drept Duminica Intrării Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Sfântă. În Bucureşti, tradiționala procesiune, organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică, va începe aproape de ora 15:00 cu sfinţirea ramurilor purtate de participanţi.

Alaiul va parcurge principalele artere ale Capitalei, până la Catedrala Sf. Iosif, unde, în jurul orei 16.00, Înaltpreasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, va susţine Sfânta Liturghie. Sărbătoare nu este numai în Bucureşti, ci şi în celelalte oraşe ale ţării. La Iaşi, la Catedrala Catolică slujba urmează să înceapă în câteva ore.

Începe Săptămâna Mare pentru catolici

E atmosferă de sărbătoare, iar oamenii vin la biserică în număr mare. La catedrala catolică din Iaşi Sfânta Liturghie va începe la ora 11:00. Mulţi oameni vin cu flori sau cu ramuri de salcie pe care le sfinţesc şi apoi le duc acasă. Cu aceste ramuri sfinţite se spune că îşi vor proteja locuinţele pentru tot anul.

În mod simbolic se spune că aducerea acestor ramuri reprezintă modul în care a fost primit în Ierusalim Iisus Hristos, atunci cu ramuri de măslin, acum avem ramuri de salcie. Începe Săptămâna Mare pentru catolici, iar oamenii sunt îndemnaţi să se spovedească şi să se pregăteacă pentru sărbătorile pascale.

