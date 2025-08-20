Dacă trebuie să traversaţi în această perioadă Valea Oltului pe DN7, trebuie să luaţi în calcul că în Vâlcea se lucrează. Mai exact, pe versanţi sunt montate plase de protecţie. Şoferii care trec prin zonă trebuie să fie mai precauţi pentru că se pot desprinde roci în timpul lucrărilor.

Lucrările au început încă din luna august a anului trecut. Vorbim de aproximativ 65.000 m2 de versant de pe Valea Oltului, care vor fi acoperiți cu plase de protecție. Lucrările au loc pe o lungime totală de 20 km de drum.

Proiectul prevede montarea unor bariere de retenție în zonele unde există risc de cădere de pietre. E de menționat că în zona lucrărilor, care se desfășoară doar ziua, se circulă dirijat pe un singur sens de mers, iar șoferii sunt rugați să conducă cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră.

Perioda de implementare a proiectului este de 36 luni, așadar lucrările vor dura până la jumătatea anului 2027. Mai mult, costul lucrărilor ajunge la 10 milioane de euro.

