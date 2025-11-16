Traficul maritim de mărfuri este în scădere la noi în ţară! Şi nu vorbim doar de Portul Constanţa. Prin canalul Dunăre-Marea Neagră, anul acesta au fost tranzitate aproape şapte milioane de tone marfă, faţă de anul precedent, când au fost înregistrate zece milioane de tone. Specialiştii spun că sunt mai multe motive pentru care am ajuns în această situaţie. Unul dintre ele: redeschiderea portului Odessa al vecinilor ucraineni.

Cifrele din primele şase luni ale acestui an nu arată prea bine. Portul din Constanţa a înregistrat scăderi semnificative.

"În anul 2025, au fost 29,8 milioane de tone de marfă și, în aceeași perioadă a anului precedent, au fost 39,2 aproape milioane de tone", a declarat Monica Constantin, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa.

Scăderea traficului din Ucraina loveşte direct economia portului

"Principala cauză ar fi diminuarea volumelor de trafic din Ucraina, odată cu reluarea operării portului Odessa. Bineînțeles că veniturile, vă dați seama, vor fi direct proporționale și se vor resimți", a explicat Mihai Teodorescu, directorul portului Constanţa.

Aceeaşi situaţie se resimte şi pe canalul Dunăre-Marea Neagră. În primul semestru, traficul a scăzut cu aproximativ 32 de procente.

"Cauzele sunt seceta și transportul de cereale, precum și anumite probleme cu mărfurile care pleacă către combinatele siderurgice din amonte de România", a transmis Florin Goidea, directorul canalelor navigabile.

Cerealele rămân pe stoc, fermierii refuză să vândă la prețurile actuale

"În acest moment, prețurile cerealelor sunt foarte jos. De aceea, în România mai este foarte mult grâu aflat pe depozite pe care fermierii nu vor să-l vândă fiind nemulțumiți de prețurilor existente", a precizat Dan Dolghin, operator portuar.

Însă, aceste pierderi economice aduc şi un avantaj.

"Putem spune că e o apă mai curată. Orice activitate umană, până la urmă, influențează mediul. În consecință, poate asta este un semnal care să ne arate, încă o dată, că trebuie să fim un pic mai sustenabile în activitățile noastre, să avem mai multă grijă de mediu, de natură", a subliniat Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Specialiştii speră ca situaţia să se îndrepte până la sfârşitul anului.

