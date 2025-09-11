Graba strică treaba şi, mai nou, te pune la cheltuială. Noi camere vor fi montate pe autostrăzi și drumuri naționale şi vor monitoriza la secundă traficul. Astfel, vechea strategie de a frâna înainte de radar nu va mai fi de ajutor. Dacă ai întrecut limita de viteză, pregăteşte-te să primeşti amenda acasă. Practic, camerele vor calcula timpul parcurs între două puncte și vor detecta orice depășire a vitezei.

Compania Naţională de Drumuri vrea să monteze 400 de camere inteligente. Vorbim despre camere care vor putea măsura viteza cu care circulă şoferii, dar vor putea să calculeze şi viteza medie dintre două puncte.

Dacă pe DN 1, distanţa dintre Ploieşti şi Săftica este de 30 de kilometri, iar limita de este de 70 de kilometri pe oră, traseul ar trebui parcurs în cel puţin 25 de minute. Dacă un şofer ajunge însă cu cinci minute mai devreme, înseamnă că a circulat peste limită. Se va calcula cu cât a încălcat limita legală şi va primi amenda direct acasă.

Specialiştii spun că este doar o falsă impresie că ajungem mai repede la destinaţie dacă mergem mai tare. La 10 km/h în plus, câştigăm doar patru minute. Costul însă este o amendă consistentă şi un risc enorm îm trafic.

