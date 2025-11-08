Un bărbat din Buzău a trecut prin clipe de groază după ce s-a trezit în curte cu o armată întreagă. Poliţişti, jandarmi şi chiar luptători de trupele speciale au intrat în gospodăria omului pregătiţi ca pentru o intervenţie în forţă.

- "Trage cu puşca după soţia lui". Un bărbat din Buzău s-a trezit cu mascaţii peste el după o farsă la 112 - Captură Facebook

Un apel la 112 anunţa ca bărbatul respectiv a devenit violent cu soţia lui şi chiar trage cu o puşcă în direcţia femeii. Convinşi că au de rezolvat un caz grav, poliţiştii din Buzău s-au deplasat în număr mare la adresa indicată. Pentru că în apelul anonim de la 112 se vorbea şi despre o armă de foc, poliţiştii i-au chemat în sprijin şi pe colegii de la Jandarmerie, dar şi pe cei din trupele speciale.

O farsă care poate duce la dosar penal

Toate aceste forţe au descins rapid în gospodăria bărbatului. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum bărbatul asistă calm, dar în acelaşi timp speriat, la percheziţia făcută de forţele de ordine. Omul a spus ulterior că nu ştia nimic despre acele acuzaţii care i se aduc, iar oamenii legii nu au descoperit nimic care să-l incrimineze.

Articolul continuă după reclamă

Acum, poliţia din Buzău a demarat o altă anchetă. Poliţiştii vor să afle cine a făcut o asemenea farsă apelând numărul de urgenţă 112. Dacă va fi descoperită, persoana în cauză riscă dosar penal pe lângp o amendă uriaşă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰