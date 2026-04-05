Tragedie de Florii. O mamă şi fiul ei, morţi după ce apartamentul în care se aflau a luat foc, în Tulcea

Pompierii ISU Tulcea au anunțat, duminică, faptul că o mamă și un fiu au murit au fost găsiți inconștienți în propriul apartament care a luat foc. Medicii ai încercat să-i resusciteze, însă eforturile lor au fost în zadar.

„În cursul nopții trecute, prin apel la numărul unic de urgență 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta județului Tulcea a fost anunțat de un cetățean despre faptul că pe Strada Neptun din municipiul Tulcea, iese fum dintr-o locuință aflată la parterul unui bloc”, informează ISU Tulcea.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Tulcea, care au stins incendiul.

Mama, în vârstă de 89 de ani, și fiul ei, cu vârsta de 57 de ani, au fost găsiți inconștienți în interiorul apartamentului. Medicii SAJ și SMURD au încercat să-i resusciteze, însă fără succes.

„Din păcate, rezultatul manevrelor nu a fost unul pozitiv, cele două victime, o femeie de 89 de ani și un bărbat de 57 de ani, mamă și fiu au fost declarați decedați de către medic”, informează ISU Tulcea.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost stins rapid de pompieri, iar flăcările nu s-au extins și la alte locuințe din bloc. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un cablu electric defect.

Avertisment pentru cetățeni:

Pompierii ISU Tulcea avertizează că folosirea cablurilor electrice defecte, improvizațiile și suprasolicitarea rețelelor pot genera incendii cu urmări grave, atât cu pierderi de vieți omenești cât și cu pierderi materiale mari.

Cetățenilor li se recomandă folosirea cablurilor și prelungitoarelor achiziționate doar din surse sigure precum magazinele specializate, evitarea suprasolicitării rețelei electrice prin folosirea mai multor consumatori mari pe aceeași priză.

Aceștia precizează că este interzisă folosirea improvizațiilor la cabluri, dispozitive și prelungitoare electrice.

