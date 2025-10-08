Antena Meniu Search
Tragedie în Botoșani. Bărbat de 63 de ani, găsit mort în casa cuprinsă de flăcări

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost găsit decedat miercuri seară în casa sa din orașul Ștefănești, județul Botoșani, care a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii cred că incendiul a fost provocat de un radiator electric lăsat sub tensiune.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 21:50
Vecinii au observat flăcările și au sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat în cel mai scurt timp două echipaje din cadrul Gărzilor de Intervenție Ștefănești și Trușești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefănești.

Pompierii au constatat că locuința ardea în totalitate. Întrucât existau informații că proprietarul, în vârstă de 63 de ani, ar putea fi în interior, aceștia au început căutările, concomitent cu acțiunea de stingere.

Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat în holul casei.

Articolul continuă după reclamă

Cauza probabilă de producere a incendiului este efectul termic al curentului electric generat de un aparat de încălzire lăsat sub tensiune, mai exact un radiator electric.

Pompierii reamintesc cetățenilor să supravegheze în permanență aparatele de încălzire electrice. Acestea trebuie să fie prevăzute cu protecție împotriva supraîncălzirii, iar cele care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher nu trebuie folosite.

Caloriferele, aerotermele și radiatoarele trebuie așezate la distanță față de materiale combustibile, cum ar fi perdele, mobilier sau covoare.

Redactia Observator
Redactia Observator

