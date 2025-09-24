Accident mortal în localitatea Leţcani, unde o maşină în care se aflau o femeie şi un copil s-a izbit puternic de duba unei firme de curierat. Impactul a fost devastator, iar autoturismul a fost grav avariat şi proiectat apoi pe un câmp.

Salvatorii care au ajuns la faţa locului au găsit-o pe femeie în stare gravă, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul. Ca printr-o minune, copilul şi şoferul celeilalte maşini au scăpat cu viaţă, dar au fost duşi la spital pentru îngrijiri.

