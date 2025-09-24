Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tragedie în Lețcani, judeţul Iaşi: Femeie decedată într-un accident rutier violent

Accident mortal în localitatea Leţcani, unde o maşină în care se aflau o femeie şi un copil s-a izbit puternic de duba unei firme de curierat. Impactul a fost devastator, iar autoturismul a fost grav avariat şi proiectat apoi pe un câmp. 

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 09:56

Salvatorii care au ajuns la faţa locului au găsit-o pe femeie în stare gravă, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul. Ca printr-o minune, copilul şi şoferul celeilalte maşini au scăpat cu viaţă, dar au fost duşi la spital pentru îngrijiri. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi letcani accident
Înapoi la Homepage
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Evenimente » Tragedie în Lețcani, judeţul Iaşi: Femeie decedată într-un accident rutier violent