Video Tragedie pe Bulevardul Timișoara din Bucureşti. Un bărbat, mort după ce s-ar fi aruncat de la etajul 6

Tragedie noaptea trecută, în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi sărit de la etajul șase al blocului în care locuia, pe Bulevardul Timișoara.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 08:38

Din primele informații, acesta locuia singur, iar vecinii au fost cei care au dat alarma.

Polițiștii și medicii au ajuns de urgență la fața locului, însă impactul a fost fatal, iar salvatorii nu au putut decât să constate decesul.

Anchetatorii au cautat indicii atât în apartament, cât și în jurul blocului pentru a stabili ce l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la acest gest extrem.

Articolul continuă după reclamă

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sinucidere bucuresti sectorul 6
