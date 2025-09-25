Video Tragedie pe Bulevardul Timișoara din Bucureşti. Un bărbat, mort după ce s-ar fi aruncat de la etajul 6
Tragedie noaptea trecută, în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi sărit de la etajul șase al blocului în care locuia, pe Bulevardul Timișoara.
Din primele informații, acesta locuia singur, iar vecinii au fost cei care au dat alarma.
Polițiștii și medicii au ajuns de urgență la fața locului, însă impactul a fost fatal, iar salvatorii nu au putut decât să constate decesul.
Anchetatorii au cautat indicii atât în apartament, cât și în jurul blocului pentru a stabili ce l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la acest gest extrem.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.
