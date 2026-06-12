Transfăgărăşanul s-a redeschis. Drumarii au verificat şoseaua metru cu metru, după luni cu zăpadă uriaşă

Transfăgărăşanul a fost redeschis circulaţiei, după verificările finale făcute de drumari pe tronsonul de mare altitudine. Şoseaua a fost închisă din toamnă din cauza riscului de avalanşe, căderi masive de zăpadă şi pietre, iar redeschiderea a fost amânată câteva ore din cauza unei avertizări Cod portocaliu de vreme rea.

Transfăgărăşanul a fost redeschis circulaţiei, după ce drumarii au făcut ultimele verificări pe tronsonul închis pe timpul iernii. Echipele de intervenţie au inspectat şoseaua metru cu metru, pentru a se asigura că se poate circula în condiţii de siguranţă.

Redeschiderea era programată iniţial pentru ora 09:00, însă a fost amânată până la ora 12:00 din cauza unei avertizări cod portocaliu de vreme rea.

Maluri de zăpadă de patru metri, aproape de Bâlea Lac

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În zona de altitudine, aproape de Bâlea Lac, temperaturile rămân scăzute. La momentul redeschiderii, pe Transfăgărăşan erau doar 3 grade Celsius, iar pe marginea drumului încă se vedeau maluri de zăpadă de aproximativ patru metri.

Şoseaua a fost redeschisă mai târziu în acest an din cauza cantităţilor mari de zăpadă căzute peste iarnă şi rămase pe munte până târziu în primăvară. Transfăgărăşanul a fost închis pe 20 octombrie pe un tronson de 26,8 kilometri, din totalul de peste 151 de kilometri ai şoselei.

Zona rămâne expusă avalanşelor, căderilor de zăpadă şi căderilor de pietre, iar riscul nu poate fi eliminat complet. Drumarii spun însă că, în urma verificărilor, circulaţia poate fi reluată în condiţii de siguranţă pentru moment.

Chiar şi cu temperaturi de început de primăvară, Transfăgărăşanul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. În zona înaltă, turiştii pot vedea încă zăpadă, ceaţă şi covoare de rododendroni, la aproape 2.000 de metri altitudine.