Un accident şocant a avut loc la Pasajul Berceni de la ieşirea din Capitală. O maşină a intrat cu viteză în sensul giratoriu suspendat, a rupt balustrada şi s-a prăbuşit în gol. Şoferul, un bărbat de 40 de ani, a murit pe loc, carbonizat. Ancheta merge pe două piste: accident sau sinucidere. Victima ar fi fost în depresie din cauza certurilor pe care le avea cu partenera de viaţă.

Martorii povestesc că maşina a intrat cu viteză în sensul giratoriu de la Berceni, o construcţie suspendată la 15 metri înălţime, a rupt balustrada groasă şi a plonjat în gol. La impactul cu solul, maşina a luat foc instantaneu. Şoferul nu a avut nicio şansă, a decedat pe loc.

Caţiva martori au sunat imediat la 112, iar un echipaj de pompieri aflat în apropiere, la o altă intervenţie, a sosit de urgenţa la locul tragediei, dar în zadar.

Victima avea 40 de ani, locuia în comuna Popeşti Leordeni şi plecase de dimineaţă de la o nuntă.

Reporter: "Trebuia să fiţi în aceeaşi maşină şi aţi scăpat?"

Prieten: "Trebuia!"

Alt prieten: "L-am luat eu dimineaţă. L-am luat pe el, el a plecat pe jos, a fost soarta asta. A fost la nuntă şi asta s-a întâmplat. A plecat să o ia pe nevastă-sa nu ştiu de unde."

Prietenii bărbatului spun că acesta lucra ca agent de pază şi avea o un copil de 9 ani, dintr-o relaţie anterioară. Acum, era împreună cu o femeie cu care se certa des. Cunoscuţii nu exclud varianta ca bărbatul să se fi sinucis, în urma unei depresii, mai ales că ştia la perfecţie sensul giratoriu în care şi-a găsit sfârşitul şi nu era consumator de alcool.

"Am vorbit eu cu el, la 12 noaptea. L-am văzut că era trist, era într-o relaţie cu o fată. De la relaţie i se trage. Se certau, se împăcau, se despărţeau. Ea era, ce să mai, nu ştia ce voia", spune unul dintre prietenii bărbatului.

"Cauzele posibile, viteza excesivă la volan la urcarea pe sensul giratoriu. Se iau în calcul în cadrul cercetării la faţa locului toate aspectele", a declarat Cătălin Baba, Serviciul Rutier Ilfov.

Poliţiştii urmează acum să-i audieze pe cei care au vorbit ultima oară cu bărbatul decedat, precum şi cu iubita lui pentru a stabili dacă şi-a luat singur zilele sau a fost un accident rutier provocat de neatenţie.

