Trei ani de zile a "vrăjit" vânzătoarele din şapte magazine şi a plecat cu banii lor acasă. Cum a fost prins

Un bărbat de 32 de ani din Constanța, care timp de trei ani a furat din magazine alimentare folosind o metodă ingenioasă de a sustrage portofelele angajatelor, a fost prins de polițiști. Hoțul a fost reținut, iar procurorii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile, scrie Mediafax.

Constănţeanul și-a perfecționat o metodă particulară de furt: intra în magazinele alimentare și, în timp ce distrăgea atenția angajatelor, le scotea portofelele din genți.

Tehnica a funcționat timp de trei ani, între 2022 și 2025, reușind să comită șapte furturi în magazine din oraș.

Din portofelele furate a obținut bani, acte de identitate, carduri bancare și chiar o brățară din material prețios. Din alte trei magazine și-a mai însușit un telefon mobil, băuturi alcoolice și produse de igienă. Paguba totală se ridică la aproximativ 9.000 de lei.

Bărbatul se ascunsese de autorități, dar a fost găsit pe 29 august pe bulevardul Tomis din Constanța. A fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri procurorul a decis să-l lase sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

