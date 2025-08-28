Au fost momente de panică într-o localitate din Mehedinţi după ce un incendiu puternic de vegetaţie a izbucnit lângă casele oamenilor. Mai multe anexe şi o cultură de viţă de vie au fost distruse de flăcările care s-au extins rapid. Pompierii luptă simultan pentru a stinge mai multe focare care au izbucnit şi în alte localităţi din judeţ.

În cursul zilei de ieri, focul a cuprins peste 170 de hectare de vegetație uscată și peste 120 de hectare de miriște și a pus în pericol mai multe gospodării din aceste localități. Cea mai gravă situație a fost în comuna Stângăceaua, unde trei case au ars complet. Din fericire, acestea nu erau locuite și nicio persoană nu a avut de suferit.

De asemenea, în localitatea Satu Mare, peste 170 de hectare de vegetație au fost distruse de flăcări pe o distanță de aproximativ 2 km. Așadar, incendiile s-au manifestat pe suprafețe foarte mari și în zone greu accesibile. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, peste 300 de hectare de vegetație uscată au ars în total în cursul zilei de ieri. 60 de pompieri au intervenit cu 12 autospeciale și un ATV pentru stingerea incendiilor.

În acest context, pompierii fac apel către cetățeni să evite folosirea focului în spațiile deschise. Din cauza secetei și a vegetației uscate, riscul de a scăpa de sub control este foarte ridicat. Cei care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 7500 și 100.000 lei.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

