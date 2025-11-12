Trei eleve de la un liceu din Iaşi au ajuns la spital, după ce au inhalat vapori de la o ţigară electronică defectă. Incidentul s-a petrecut într-o sală de clasă, iar acum tinerele se află sub observaţie medicală.

Totul s-a întâmplat după imediat după terminarea pauzei chiar în sala de clasă. Dispozitvul electronic ar fi aparţinut unui elev şi ar fi degajat brusc un miros puternic şi iritant, spun reprezentanţii liceului.

Elevii au anunţat un profesor, iar sala a fost aerisită de urgenţă. Trei eleve au inhalat însă vaporii emanaţi de ţigara electronică. A fost solicitată intervenţia cadrelor medicale pentru îngrijiri, iar ulterior s-a luat decizia ca tinerele să fie transportate la spital pentru investigaţii amănunţite.

Conducerea liceului a început o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat exact. Totodată ia în calcul să îi consilieze pe elevi şi să îi facă să conştientizeze riscurile la care se expun prin deţinerea şi utilizarea acestor dispozitive electronice, care sunt interzise în şcoli.

Țigara electronică a fost predată poliției pentru investigații.

